من المنتظر أن يتم رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا إلى 9.5 يورو للساعة، اعتبارًا من مطلع يناير 2021.

ومن المنتظر أن يتم رفع هذا الحد مرة أخرى مطلع يوليو المقبل إلى 9.60 يورو للساعة، وإلى 9.82 يورو للساعة مع مطلع عام 2022، وإلى 10.45 يورو للساعة مع مطلع يوليو 2022.

جاء ذلك وفقًا لقرار أصدره مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، بناءً على مرسوم أعده وزير العمل هوبرتوس هايل.

تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور يبلغ 9.35 يورو للساعة في الوقت الحالي.

ويسعى هايل إلى وصول الحد الأدنى إلى 12 يورو للساعة، وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي إن الحد الأدنى لا يزال يمثل 46% من متوسط الدخل، وإني أعتبر أن 12 يورو للساعة هدفًا مرحليًا قابلًا للتحقيق.

وأشار إلى أنه سيتم تقليص الفجوة بشكل ملحوظ بين متوسط الأجور في ألمانيا، والبالغ 19.76 يورو، وأعرب هايل عن أمله في أن يكون قد تم قطع شوط بعيد في التغلب على جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية في عام 2022، حتى تكون هذه الخطوة صحيحة عندئذ.

وأوضح أن من المنتظر أن يشارك شركاء اجتماعيون بشكل مبدئي في اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور؛ لإعداد مقترحات خاصة بهذا الأجر.