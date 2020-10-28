إعصار مولاف يضرب وسط فيتنام ويتسبب في مصرع شخصين وفقدان 26 صيادًا

أعلنت وسائل الإعلام المحلية في فيتنام أن إعصار مولاف ضرب وسط البلاد، اليوم الأربعاء، وتسبب في مصرع شخصين وفقدان 26 صيادًا.

وذكرت قناة (فرنسا 24) اليوم، أن الرياح العنيفة المصاحبة للإعصار تسببت في سقوط الأشجار والإطاحة بأسطح المنازل، فيما أعلن نائب رئيس الوزراء ترين دينه دونج، نشر سفن تابعة للبحرية للبحث عن أفراد طاقم قاربين فُقدا بعد محاولتهما الرسو قبالة إقليم (بنه دنه).

وكان قد تم بالفعل إجلاء 40 ألف شخص من المناطق التي يتواجدون بها؛ تحسبًا لوصول الإعصار المتوقع أن تصاحبه رياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترًا في الساعة.

من جهتها.. أغلقت سلطات المقاطعات المكاتب والمصانع والمدارس وطلبت من المواطنين البقاء في منازلهم لمنع وقوع إصابات جراء الإعصار، كما تم إغلاق ما لا يقل عن 5 مطارات مع اقتراب وصول الإعصار وإلغاء أكثر من 200 رحلة، إلى جانب تعليق خدمات القطارات اليوم.