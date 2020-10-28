روحاني: عدم احترام الرسول ليس فن بل تحريض على العنف

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الإساءة للنبي محمد هي إساءة لكل الأنبياء والقيم الإنسانية.

وطالب روحاني، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، أوروبا بعدم التدخل في شؤون المسلمين، قائلًا: «لو كانت فرنسا وأوروبا صادقتان في ادعاءات تحقيق السلام والاستقرار والأخوة في المجتمعات اليوم، فإن عليها التخلي عن التدخل في الشؤون الداخلية للمسلمين».

وأضاف أنه ينبغي على الغرب أن يفهم بأن الرسول افتتن بمحبة جميع المسلمين والأحرار في العالم، موضحًا أنه بإمكان الجميع العيش معًا في سلام وأمن عند احترام الآخر.

وأوضح أن عدم احترام الرسول ليس فنا بل سلوك مناهض للقيم، وتحريض على العنف، مشيرًا إلى أنه ليس من الفن إثارة مشاعر ملايين المسلمين وغيرهم.

وأشار إلى أن الحرية تكون مفيدة للمجتمع في حالة كانت مترافقة مع احترام جميع القيم، متسائلًا: «هل يمكن تنحية الأخلاق والقيم جانبًا؟».

وتابع: «الرسول الأكرم له الحق في أعناق جميع الأوروبيين والعالم شرقًا وغربًا، فهو معلم الإنسانية برمتها».