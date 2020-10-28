الحريري: لا صحة للمعلومات التي يتناقلها الإعلام بشأن مسار تشكيل الحكومة اللبنانية

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، عدم صحة المعلومات التي تتناقلتها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، في شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن تلك "الأنباء والتسريبات" غير دقيقة ولا تمت للحقيقة بأي صلة من قريب أو من بعيد.

وقال الحريري – في بيان له مساء اليوم الأربعاء– إن موضوع تأليف الحكومة يجري بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون فقط، وأنهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وملتزمان بعدم تسريب أو بث أي أخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الأمور إلى نهايتها.

وأضاف البيان: "الأجواء الوحيدة والحقيقية التي يعكسها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف، هي أجواء التقدم في عملية تشكيل الحكومة الجديدة في ظل مُناخ من التفاهم والإيجابية".

وأجرى الحريري عددا من اللقاءات المكثفة مع الرئيس اللبناني في غضون الأيام القليلة الماضية، لبحث الملف الحكومي المُحاط بتكتم شديد حول تفاصيله سواء في ما يتعلق بشكل الحكومة المنتظرة وعدد أعضائها وآلية توزيع الحقائب الوزارية السيادية والخدمية على الطوائف.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجريت يوم الخميس الماضي، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" لتولي المنصب.