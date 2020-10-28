 مقتل 3 عمال وإصابة 28 في انفجار لغم بريف إدلب بسوريا - بوابة الشروق
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مقتل 3 عمال وإصابة 28 في انفجار لغم بريف إدلب بسوريا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 12:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 12:36 م

أفاد مصدر طبي سوري، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين في انفجار لغم اليوم الأربعاء، بمزارع مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن من بين الجرحى، وغالبيتهم من عمال قطف الزيتون، حالات حرجة.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وشهدت الأراضي الزراعية في ريفي حماة وإدلب، التي كانت مناطق اشتباك بين فصائل المعارضة والقوات الحكومية، العديد من التفجيرات بسبب وجود ألغام.

وتعد الألغام واحدة من أبرز التحديات التي تواجه السوريين، حيث تم زراعة الآلاف منها في المناطق التي كانت تمثل خطوط اشتباك ىبين القوى المتحاربة.


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