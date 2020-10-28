ميركل تتوقع تراجع عدد ركاب الحافلات والمترو بسبب القيود الجديدة

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، أنها تتوقع تراجع عدد ركاب الحافلات والمترو بسبب القيود الكبيرة التي تم إقرارها اليوم لنوفمبر المقبل.

جاء ذلك بعد الاجتماع التشاوري الذي عقدته ميركل مع رؤساء حكومات الولايات اليوم لبحث كيفية السيطرة على الارتفاع القوي في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد،والذي أسفر عن فرض قيود عديدة على الحياة العامة خلال الشهر المقبل.

كما توقعت ميركل أيضا تراجع ركاب وسائل مواصلات المسافات البعيدة.

وأضافت ميركل أن الشركات سيتعين عليها أيضا أن تتيح لعامليها العمل من المنزل بشكل أكبر وأن المواطنين سيتعين عليهم أيضا التخلي عن الرحلات غير الضرورية.

كانت قيود كورونا أدت في الربيع الماضي إلى تراجع أعداد ركاب المواصلات العامة بشكل حاد.

وكانت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات قررت مساعدات بالمليارات لشركات النقل من أجل تخفيف من حدة الخسائر في العائدات.