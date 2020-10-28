برلمانيون جزائريون يحتجون على تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام

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نظم برلمانيون في المجلس الشعبي الوطني الجزائري اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بالعاصمة استنكارا لتصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون التي اعتبروها " مسيئة للإسلام".

وطالب نواب المجلس الجمعيات والمنظمات الحقوقية برفع دعوى قضائية ضد فرنسا الرسمية حول خطاب الكراهية والعنصرية.

وأصدرت عدة كتل برلمانيةأيضا بيانا استنكرت فيه تصريحات الرئيس ماكرون، وعبرت فيه عن رفضها القاطع "لمثل هذه التصرفات المستفزة لمشاعر المسلمين".

ودعت الكتل نظيرتها العربية إلى "استنكار استغلال حرية التعبير للإساءة إلى الدين الإسلامي وللرسول محمد وللمساس بمقدسات الشعوب".