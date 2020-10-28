229 ألف طن بلاستيك تلقى في البحر المتوسط سنويا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت دراسة حديثة، أن 229 ألف طن من البلاستيك تتسرب سنويًا للبحر المتوسط ما يعادل سعة 500 سفينة شحن كبيرة؛ لتتسبب تلك الكميات بأضرار بيئية خطيرة على الكائنات البحرية في المنطقة.

ونقلت "فرانس برس" عن الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، أن الدول الأكثر إنتاجًا للبلاستيك في حوض المتوسط مقارنة بصغر مساحتها هي "ألبانيا والبوسنا ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو ضمن دول البلقان".

وأضاف التقرير، أن أكثر الدول إنتاجًا لتلوث البلاستيك في البحر المتوسط بشكل عام بسبب مساحة سواحلها الكبيرة هي تركيا وإيطاليا ومصر.

وأوضح أن مليون طن بلاستيك تقبع بقاع المتوسط بسبب تسربات السنين الماضية، بينما من المتوقع أن يرتفع معدل التسرب السنوي للبلاستيك في البحر المتوسط لقرابة نصف مليون طن سنويا بحلول عام 2040.

وذكرت الدراسة أن السبب في تسرب 94% من الكميات المذكورة يرجع لسوء معالجة قمامة البلاستيك وطرق التخلص منها بدول حوض البحرالمتوسط.

ونصح مينا إيمبس مدير البرنامج البحرى للاتحاد بأن تحسن الـ100 مدينة الأعلى من حيث معدلات تسريب البلاستيك فى دول حوض المتوسط بتحسين خطط معالجتها للقمامة سيقلل معدل تسرب البلاستيك بـ50 ألف طن.

وأضاف مينا، أن منع استخدام أكياس البلاستيك في دول حوض المتوسط سيقلل معدل التسرب بـ50 ألف طن أخرى.