الحكم بإعدام إرهابيين اثنين في مالي لتورطهما في هجومين على فندق ومطعم

قالت وزارة العدل في مالي، اليوم الأربعاء، إن محكمة قضت بإعدام إرهابيين اثنين لتورطهما في هجومين استهدفا فندقا ومطعما في البلاد عام 2015.



وقال داودا كاماتي مستشار الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن فواز ولد أحمد المعروف أيضا باسم "إبراهيم 10" وشريكه سادو شاكا مثلا يومي الثلاثاء والأربعاء خلف أبواب مغلقة أمام محكمة جنائية في باماكو.



وأدانت المحكمة كلا المتهمين بتهمة التخطيط لهجوم على مطعم وحانة "لا تيراس" في باماكو الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بالإضافة إلى الهجوم على فندق راديسون بلو في باماكو واحتجاز رهائن، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا، وفقا لكاماتي.



وقال كاماتي: "حكمت المحكمة على الرجلين بالإعدام وغرامة قدرها 10 ملايين فرنك غرب أفريقيا (حوالي 16 ألف دولار)".



يذكر أن فرنك غرب افريقيا هو عملة ثماني دول في غرب أفريقيا، وهى بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، وتوجو.



وألقت أجهزة الأمن والاستخبارات القبض على ولد أحمد، الذي يعتقد أنه أحد العقول المدبرة للهجمات التي استهدفت غربيين، في باماكو في أبريل 2016.