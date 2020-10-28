هجوم إلكتروني على موقع معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض

تعرض الموقع الإلكتروني لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض يوم الخميس الماضي لهجوم، ما تسبب في تعطل الموقع على نحو مؤقت.

وقال متحدث باسم مركز تكنولوجيا المعلومات الاتحادي اليوم الأربعاء إن الهجوم حدث خلال الفترة من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباح يوم الخميس الماضي، مؤكدا بذلك تقرير مماثل لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، موضحا أن الأمر يتعلق بما يسمى بـ"هجمات الحرمان من الخدمات".

وفي حالة "هجمات الحرمان من الخدمات" يتم شل حركة الخوادم بفيض من الطلبات التي لا معنى لها، ما يمكن من تنفيذ هجمات على نطاق واسع.

ووفقا لمركز تكنولوجيا المعلومات الاتحادي، لم يتضح بعد من يقف وراء الهجوم ولا تزال الواقعة قيد التحقيق. ويقوم مزود خدمة تكنولوجيا المعلومات الحكومي بتشغيل موقع "روبرت كوخ" على الإنترنت.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "روبرت كوخ" هو الهيئة الاتحادية الألمانية المختصة بمكافحة الأمراض المعدية، ويمد الرأي العام بالمعلومات التي تتعلق بجائحة كورونا منذ شهور. ولم تتأثر بالهجوم ما يسمى بلوحة المعلومات، التي يتم فيها جمع وعرض الأرقام الحالية عن الوضع الوبائي، حيث يتم استضافتها على موقع مختلف على الإنترنت. كما لم تتأثر وظائف تطبيق التحذير من كورونا بالهجوم، ولم يخترق المهاجمون شبكة المعهد.