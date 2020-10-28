تشكيل لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية بكليات جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، تشكيل لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بكليات ومعاهد الجامعة، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد مع التأكيد بتوفير الجامعة لكميات كبيرة من المطهرات وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل.

وشدد جابر على وكلاء الكليات ضرورة الإفادة بتقرير أسبوعي عن أعمال اللجان، ومتابعة دخول الطلاب مع ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وناقش المجلس تكليفات السادة الوكلاء، من خلال مناقشة عدد من الملفات، مثل حصر وتوزيع اللمبات الليد وكيفية التخلص من المخلفات وبيان المطلوب من استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والورق.

وأوضح ضروة استكمال البيانات الخاصة بالتقدم للتصنيف الأخضر للجامعات "green metric"، مؤكدًا أهمية التقدم وإحراز مركز متقدم في التصنيف، حيث يعبر عن مدى تفهم الجامعة لموضوعات البيئة واستخدامات الطاقة المتجددة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات البحثية، وهي مشروع البحث المقدم من الدكتورة شيرين خطاب الأستاذ بكلية العلوم، بعنوان "تحضير منتج علاجي نانومتري من مترابطات الأدوية بالبوليوميرات المستهدفة للسرطان بواسطة الاجسام المضادة"، ومشروع البحث المقدم من الدكتورة دعاء غريب الأستاذ بكلية العلوم، بعنوان "استكمال ملف الدراسة القبل إكلينكية للجسيمات النانونية المحملة بالبرين كطرائق علاجية واعدة لسرطان الكبد والرئة"، ومشروع البحث المقدم من من الدكتورة أسماء يوسف المدرس بكلية العلوم، بعنوان "معالجة مياه الأمطار والصرف الصحي باستخدام المندفات الحيوية".

ومشروع البحث المقدم من الدكتورمحمود مسعود الاستاذ بكلية الزراعة بعنوان " فورمات الايثيل كبديل لبروميد الميثيل لمكافحة آفات التمر فى المخازن "

وكما وافق على مشروع البحث المقدم من الدكتورة يسرا سلطان الأستاذ المساعد بكلية الزراعة، بعنوان "سلامة الألبان واللحوم وانبعاث غازات الاحتباس الحراري من المجترات، والتي تتغذي على مركبات الطين في صورة النانو"، ومشروع البحث المقدم من الدكتور كريم الزوبي المدرس بكلية الزراعة سابا باشا، بعنوان "تطوير نظام معلومات واتصالات لإدارة الري لمنطقة كيرالا المدارية الرطبة وللمناخ الجاف في مصر كأداة لنظم دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل".