أردوغان يدين مجلة شارلي إيبدو ويصفها بـ«عديمة الأخلاق»

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما تقوم به مجلة "شارلي إيبدو" من نشر رسوم مسيئة، ووصفها بأنها "عديمة الأخلاق"، مشيرا إلى أنه لم ير غلاف المجلة الذي يسخر منه.

وقال أمام أعضاء من حزبه العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة :"سمعت أن المجلة الموجودة في فرنسا، التي نشرت الرسوم الكاريكاتورية الخسيسة وعديمة الأخلاق لنبينا، استهدفتني الآن برسوم كاريكاتورية على صفحتها الأولى".

وقال، وسط تصفيق من الحضور، "ما يحزنني ويغضبني ليس الهجوم المثير للاشمئزاز ضدي، وإنما لأن وسائل الإعلام ذاتها هي مصدر الوقاحة ضد نبينا الحبيب".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة أطلقت تحقيقا بحق مسؤولي المجلة، بسبب نشر الرسم المسيئ لأردوغان.

وأفادت النيابة العامة في بيان، الأربعاء، إنها بدأت تحقيقا بحق مسؤولي المجلة، بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية، بموجب المواد 12، و13، و299 من قانون العقوبات التركي.