 وفاة مصابين بكورونا أثناء إخلاء مستشفى شب فيه حريق بالبرازيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة مصابين بكورونا أثناء إخلاء مستشفى شب فيه حريق بالبرازيل

البرازيل
البرازيل
د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:21 ص

 توفي مصابان بفيروس كورونا أثناء إخلاء جزء من مجمع مستشفيات بسبب نشوب حريق به في ريو دي جانيرو الثلاثاء، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وتم إجلاء نحو 200 مريض في مستشفى بونسوسيسو في شمال العاصمة البرازيلية. ونُقل المرضى إلى مكان آخر بالمجمع ومستشفيات أخرى.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مريضين عمرهما 42 عاما و83 عاما، كانا في حالة صحية حرجة، توفيا على صلة بعملية الإجلاء.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق، الذي لم يتضح سببه على الفور.

يشار إلى أن البرازيل ضمن أكثر الدول تضررا من جائحة فيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 4ر5 مليون إصابة مؤكدة.

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