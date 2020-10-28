مؤشرات الثقة السويدية ترتفع للشهر السادس على التوالي

واصلت مؤشرات الثقة السويدية ارتفاعها للشهر السادس على التوالي في أكتوبر الحالي، مقتربة من المستويات التي تم تسجيلها للمرة الأخيرة قبل وباء كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية قوله اليوم الأربعاء إن المسح الخاص بالاتجاه الاقتصادي العام ارتفع إلى 3ر96 هذا الشهر مقابل 5ر94 في سبتمبر، ما يعكس "إشارات أكثر إشراقا في جميع القطاعات".

ووصف محلل المجموعة المصرفية الاسكندنافية "إس.إي.بي"، أولي هولمجرين ذلك التطور بأنه "انتعاش رائع للوضع" لكنه حذر من أنه "سيكون من الأمور المدهشة إذا لم يتسبب وضع الفيروس في انتكاسة" في الربع الأخير.

وعلى عكس جيرانها وجزء كبير من بقية أوروبا، لم تغلق السويد اقتصادها عندما اجتاحها فيروس كورونا، واعتمدت بدلا من ذلك على قيود طوعية في معظمها. ونتج عن ذلك معدل وفيات أعلى نسبيا ولكن بتداعيات اقتصادية أقل، حيث يتوقع البنك المركزي الآن انكماشا بنسبة 6ر3% فقط هذا العام.