الصين: تسجيل 42 إصابة بكورونا بينها 22 بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 42 إصابة جديدة بينها 22 بعدوى محلية تم تسجيلها في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85868 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 7 حالات في شنجهاي و6 حالات في شانشي وحالتين في قوانغدونغ وحالة واحدة في كل من تيانجين وهوبي ومنغوليا الداخلية وخنان وسيتشوان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3284 حالة غادر منها 3017 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 8 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80936 شخصا، مشيرة إلى أن 9907 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 500 شخص الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت أنه تم أمس تسجيل 38 حالة جديدة بدون أعراض بينهم 19 وافدين من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 570 حالة منها 408 حالات وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5308 حالات إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 550 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5053 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 502 مريض في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.