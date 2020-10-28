علاء عابد يفوز بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي

فاز النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب النائب الأول للبرلمان العربي، فيما فاز الدكتور عادل العسومي من البحرين برئاسة البرلمان العربي.

وأجريت صباح أمس الثلاثاء جلسة إجراءات انتخاب هيئة مكتب جديدة للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية وشارك فيها نواب 22 دولة عربية، منهم: "مصر ، والسعودية ، والبحرين ، والإمارات واليمن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والأردن وجيبوتي، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال ومورتيانيا وجزر القمر ولبنان، وسلطنةعمان".

جدير بالذكر أن البرلمان العربي له أربع نواب نواب ويكون ترتيب نواب الرئيس حسب الأصوات التي حصلوا عليها وذلك طبقا للائحة الداخلية للبرلمان العربي.

وأنشئ بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة بمدينة الجزائر ، بالجمهورية الجزائرية، وذلك بتاريخ 23 مارس 2005؛ وفي هذه القمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية، جاء في صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم (290)، ونصها: "ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي، ويحدد نظامه الأساسي، تشكيله ومهامه واختصاصاته".