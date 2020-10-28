روحاني: ليس من الفن إثارة مشاعر ملايين المسلمين

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن الإساءة للنبي محمد هي إساءة لكل الأنبياء والقيم الإنسانية، وتناقض الأخلاق، مؤكدًا أنه ليس من الفن إثارة مشاعر ملايين المسلمين.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، عنه القول، إن عدم احترام الرسول الأكرم ليس فنًا بل سلوك مناهض للقيم وتحريض على العنف، وليس من الفن إثارة مشاعر ملايين المسلمين وغيرهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أنها استدعت القائم بالأعمال الفرنسي في طهران فلوران إيدالو، وذلك احتجاجًا على إصرار المسئولين الفرنسيين على دعم نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال بعد حادثة قطع رأس المعلم الفرنسي صامويل باتي في إحدى ضواحي باريس، في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما عرض رسومًا كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد في أحد الفصول الدراسية، "لن نتخلى عن رسومنا الكاريكاتورية".

وتم عرض الرسوم يوم الجمعة على مبان حكومية في فرنسا، ما أثار غضبًا واسعًا في العالم العربي، وانتشرت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية والوسوم المدافعة عن النبي محمد بشكل كبير للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي.