ليبيا: عاصفة تؤدي لجنوح سفينة بضائع بميناء طرابلس

جنحت سفينة نقل بضائع واصطدمت بحاجز صخري بميناء العاصمة الليبية طرابلس مساء اليوم الثلاثاء نتيجة عاصفة ضربت المنطقة.

وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لوزارة الصحة "أسامة علي" لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) :"السفينة لم تغرق إنما جنحت على الحاجز الصخري، ولم تتمكن فرق الإنقاذ حتى الآن من تحويلها، فيما يجري العمل على إنقاذ طاقمها". مؤكدآ عدم تعرضهم للأذى.

وأضاف :"لقد طلب من القبطان وهو مصري الجنسية تحويل مكان رسو السفينة إلى الجهة الشرقية من الميناء قبل هبوب العاصفة الغربية المتوقعة، لكنه رفض وتحجج بمعرفته تضاريس الميناء جيدا".

ونفى "علي" علمه بجنسيات بحارة السفينة، مؤكدا تواجد كل أجهزة الإنقاذ والإسعاف في عين المكان".

وفي السياق ذاته، تحطمت سيارات مواطنين وأغلقت بعض الطرق مساء اليوم في المنطقة الغربية الليبية عموما نتيجة سقوط أشجار جراء العاصفة.