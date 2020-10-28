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الحكومة الألمانية تحث الشركات على إتاحة العمل من المنزل

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 7:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 7:10 م

حثت الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا، الشركات، بشكل ملح، على إتاحة العمل لعامليها من المنزل في هذه الفترة طالما أمكن ذلك، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفقًا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية، من مصادر شاركت في المشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، اليوم الأربعاء؛ لبحث كيفية السيطرة على تطور الوباء في الوقت الراهن.

كان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، قد سجل أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.

وأعلن المعهد في تقريره اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغ 14 ألفا و964 حالة، وبلغ الإجمالي حتى أمس الثلاثاء 449 ألفًا و275.

كما لم يتم تحديث عدد الوفيات حتى الآن، حيث لا يزال عند 10 آلاف و98 حالة منذ أمس.


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