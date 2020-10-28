الجزائر تسجل قفزة في إصابات فيروس كورونا بـ320 إصابة جديدة

سجلت الجزائر اليوم الأربعاء، قفزة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت وزارة الصحة 320 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 33 حالة عن اليوم السابق، ليصبح بذلك مجموع الإصابات 57 ألفا و26.



وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، تسجيل 10 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليبلغ إجمالي الوفيات 1941.



بالمقابل أشار إلى تعاف 191 شخصا، ليرتفع عدد المصابين المتماثلين للشفاء إلى 39 ألفا و635، بينما يتواجد 40 مريضا في العناية المركزة.