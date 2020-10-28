غانا تعتزم بيع سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار

طالب وزير المالية الغاني كين أوفوري أتا البرلمان بالموافقة على طرح سندات سيادية في أسواق المال الدولية بقيمة 3 مليارات دولار على الأقل لدعم ميزانية الدولة وإدارة التزاماتها المالية خلال العام المقبل.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن خطة الوزارة تتضمن خيار إصدار سندات إضافية لتصل القيمة الإجمالية إلى 5 مليارات دولار إذا كانت ظروف الأسواق الدولية والطلب على السندات الغانية تسمح بذلك.



وبحسب خطة الوزارة فإنه سيتم استخدام مليار دولار من حصيلة الطرح المقترح لدعم الميزانية وملياري دولار لسداد الالتزامات المالية للدولة تجاه الجهات الدائنة.