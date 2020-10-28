الرئيس السيسي يحضر احتفالية المولد النبوي ويكرم علماء الدين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي في هذه المناسبة سوف يكرم عددا من علماء الدين.