 الرئيس السيسي يحضر احتفالية المولد النبوي ويكرم علماء الدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يحضر احتفالية المولد النبوي ويكرم علماء الدين


نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:45 ص

يحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم احتفالية ذکری المولد النبوي الشريف، الذي تنظمه وزارة الأوقاف.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي في هذه المناسبة سوف يكرم عددا من علماء الدين.

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