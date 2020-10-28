تراجع تدفق الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم البرازيلية

تباطأت وتيرة نمو مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم البرازيلية خلال الأسبوع الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه المؤشر الرئيسي للسوق وتراجعت فيه قيمة الريال البرازيلي أمام الدولار.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن متوسط قيمة المشتريات اليومية للمستثمرين الأجانب من الأسهم البرازيلية، خلال أسبوع التداول الماضي، تراجع إلى 18.6 مليون دولار، مقابل متوسط المشتريات اليومية للأجانب خلال العشرين يومًا الماضية 30.6 مليار دولار.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر إيبوفيسبا الرئيسي للبورصة البرازيلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.4 في المئة، في حين تراجعت قيمة الريال أمام الدولار بنسبة 0.3 في المئة إلى 5.6244 ريال لكل دولار.

يذكر أن بيانات مشتريات الأجانب في البورصة البرازيلية متاحة حتى 26 أكتوبر الحالي؛ لأن إعلان أرقام هذه التعاملات يتأخر يومين.