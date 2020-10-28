تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء اليوم الأربعاء، منطقة عمارات "الليدو" بمدينة مرسى مطروح، يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح والإدارات المعنية؛ لمتابعة أعمال تطوير المنطقة التي تجري حاليًا للارتقاء بها حضاريا.

وشهد محافظ مطروح، أعمال تركيب "الإنترلوك" حول العمارات السكنية، والتي سينتهي تركيب المستهدف منها بالمنطقة خلال أسبوع، كذلك تركيب شنايش لصرف مياه المطر.

ووجه المحافظ، بمراجعة لأعمدة الانارة بشوارع المنطقة، كذلك مراجعة شبكة الصرف بعمارات "الليدو" القديمة؛ لإجراء الصيانة اللازمة لها، مع توزيع صناديق قمامة مع حفاظ الأهالي عليها بدلًا من الحاوية الكبيرة، وحصر كافة مطالب الارتقاء بالمنطقة، ومد كافة أعمال البنية التحتية قبل أعمال الرصف.