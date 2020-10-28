السودان: تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد دون تسجيل أية وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية -في بيان اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 13 حالة في ولاية الخرطوم، وبقية الحالات في 4 ولايات، ولفتت إلى أنها أجرت فحصا لألف و104 عينات، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 13 ألفا و765 حالة، ويبلغ إجمالي حالات الوفاة 837، وإجمالي عدد المتعافين 8 آلاف و764 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.