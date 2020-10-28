محافظ مطروح: يجب مشاركة منظمات المجتمع المدني لدفع عجلة التنمية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه ينبغي على المؤسسات والجمعيات الأهلية المشاركة في كافة نواحي الحياة، وما يمس حياة المواطن، والحفاظ على كرامته من خلال تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للأكثر احتياجًا، والارتقاء بالخدمات المقدمة له في القطاعات الرئيسية، خاصة توفير فرص العمل للمرأة والشباب.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم بمطروح، تحت عنوان "دور الجمعيات الأهلية في حل المشكلات المجتمعية"، بحضور محمد عثمان صالح رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأهلية ورئيس المؤتمر.

وأضاف شعيب أن ذلك يأتي إيماناً بدور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المرحلة الحالية، وأهمية توحيد الجهود للمساهمة في حل العديد من المشكلات التنموية، خاصة الاجتماعية والاقتصادية؛ لتحقيق تماسك المجتمع واستقراره، إدراكاً للمسئولية المجتمعية مع الارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة للمواطن في كافة أنحاء الوطن.

وأوضح أن التنمية تقوم على ثلاثة أضلاع هي الحكومة، والمجتمع المدني، والمواطن وذلك في علاقة شراكة وتكامل وتعاون متبادل، مشيرًا إلى أن ذلك لن يأتي إلا من خلال المشاركة الفاعلة للمؤسسات والجمعيات الأهلية في كافة نواحى الحياة.

وأشار إلى أن هناك عدد من النماذج الناجحة بمطروح كمؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان وسقى الماء وغيرها، في دعم خدمات المواطن، المساهمة مع الجهود الحكومية في توفير سبل المعيشة الكريمة له في أقصى التجمعات والنجوع الصحراوية، وذلك من خلال ما تقدمه من خدمات كالقوافل الطبية المجانية، والمساعدات الإنسانية وحفر الآبار، وإعادة تأهيل المنازل أو المساهمة في نفقات الزواج والعلاج لغير القادرين.