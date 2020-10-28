وزارة الصحة الروسية تستبعد تقديم لقاح سبوتنك-في بشكل تجاري للأجانب

استبعد أليكسي كوزنتسوف مساعد وزير الصحة الروسي اليوم الأربعاء، تقديم الوزارة لقاح "سبوتنك-في" المخصص لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بشكل تجاري للأجانب.

وأضاف المسئول الروسي ،في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه لا يمكن الحديث عن أي توريد تجاري للقاح إلا حين الاكتفاء المحلي منه.

كما أوضح كوزنتسوف أنه سوف يتم توفير اللقاح للروس على سبيل الأولوية.. ويأتي هذا التصريح ردا على ما ورد في تقارير إعلامية أجنبية بأن وكالات السفر في بعض البلدان قد شرعت بالفعل في القيام بجولات للقاح فيروس كورونا، لصالح عملائها في روسيا.

جدير بالذكر أنه تم تسجيل لقاح "سبوتنك-في"، الذي طوّره (معهد جماليا القومي لبحوث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة)، في الـ11 من أغسطس الماضي من قبل وزارة الصحة الروسية ليصبح أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس "كوفيد-19".