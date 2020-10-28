شيخ الأزهر: الرسوم المسيئة للرسول عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسؤولية

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن العالم الإسلامي ومؤسساته الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، قد سارع لإدانة حادث القتل للمدرس الفرنسي، مشيرًا إلى أنه حادث مؤلم ومؤسف.

وأضاف الطيب، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، صباح الأربعاء، أنه من المؤسف والمؤلم أيضًا أن نرى الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا قد أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات.

وأوضح أن هذه الرسوم المسيئة التي تتبناها بعض الصحف والمجلات بل بعض السياسين هي عبث وتهريج وانفلات من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي والقانون العام.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.