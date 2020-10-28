ميركل تعلن استمرار السماح بإقامة الصلوات الجماعية

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مساء اليوم الأربعاء، استمرار السماح بإقامة الصلوات الجماعية رغم الارتفاع السريع لأعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي أعقاب الاجتماع التشاوري، الذي عقدته مع رؤساء حكومات الولايات؛ لبحث كيفية السيطرة على الارتفاع القوي في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، قالت ميركل إن على هذه التجمعات الالتزام بخطط النظافة الصحية.

من جانبه، أعرب ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، عن اعتقاده بأن التدخل في حرية التجمعات وممارسة الشعائر الدينية، يتسم بحساسية من نوع خاص.