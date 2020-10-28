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قائد الجيش الجزائري يأمر بتأمين الاستفتاء على الدستور

الجيش الجزائري - ارشيفية
الجيش الجزائري - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 7:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 7:34 م
وجه الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان التأمين التام والشامل لمراكز الاستفتاء الشعبي على الدستور، المقرر الأحد المقبل.

وقال شنقريحة، خلال زيارة قادته لمقر قيادة سلاح الدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع، إن هذا الجهاز يساهم بفعالية في الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر، باعتباره همزة وصل واتصال مع الشعب في غاية الأهمية، لا سيما في المناطق الريفية وشبه الحضرية، التي يحتك فيها رجال الدرك الوطني يوميًا، مع إخوانهم المواطنين.

وأضاف أنه يتطلب من الدرك الوطني بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية، اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الاستفتاء، عبر مختلف مناطق الوطن وتأمين المكاتب المتنقلة بالمناطق النائية بغرض ضمان نجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور خدمة للوطن ومصلحته العليا.

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