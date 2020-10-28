 لتورطهما في عملية احتيال.. البنك الدولي يعاقب شركتين صينيتين - بوابة الشروق
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لتورطهما في عملية احتيال.. البنك الدولي يعاقب شركتين صينيتين

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 7:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 7:56 م

أعلن البنك الدولي فرض عقوبات لمدة 18 شهرا على شركتي "تشاينا ناشيونال إلكتريك إنجنييرنج" (سي.إن.إي.إي.سي) و"تشاينا إلكتريك ديزاين أند ريسيرش إنستيتيوت" (سي.إي.دي.آر.آي) التابعة للأولى، بسبب تورطهما في عمليات احتيال مرتبطة بمشروع إعادة تأهيل شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في منطقة لوساكا بدولة زامبيا.

وقال البنك الدولي إن شركة "سي.إي.دي.آر.آي" لم تكشف عن تعارض المصالح بسبب علاقاتها بالشركة الأم، وقدمت مستندات مزيفة باسم "سي.إن.إي.إي.سي" لتلبية الاشتراطات المطلوبة للفوز بعقد المشروع الزامبي.

ووفقا لقرار البنك الدولي فإن "سي.إي.دي.آر.آي" سيظل في مقدورها التقدم للفوز بمشروعات مملوكة من البنك الدولي مادامت ملتزمة بشروط التسوية التي تم التوصل إليها بين الجانبين بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.


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