لقاء مصري عراقي لتحضير اجتماعات التعاون المشترك

أجرى عبد الكريم مصطفى، وكيل وزارة الخارجية العراقي، اليوم الأربعاء، مباحثات مع ياسر عثمان، مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية؛ لتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين في إطار اللجنة العليا المصرية-العراقية للتعاون المشتركة التي ستنطلق أعمالها السبت المقبل في بغداد، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأعرب وكيل وزارة الخارجية العراقي عن حرص العراق على دعم العلاقات العراقية- المصرية وصولًا إلى تحقيق شراكة استراتيجية بالنحو الذي يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويحقّق مصالحهما المشتركة في التقدم، والإزدهار، والتنمية.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية-العراقية المشتركة، قد بدأت اليوم على مستوى الخبراء في مقر وزارة التجارة العراقية.