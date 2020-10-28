الشرطة والجيش في نيجيريا يصدان هجوما لقطاع الطرق شمالي البلاد

صدت الشرطة والجيش في ولاية كاتسينا شمالي نيجريا هجوما منسقا لقطاع الطرق على سكان تساسكيا بمنطقة سافانا الحكومية المحلية، وقتلت خمسة من قطاع الطرق المشتبه بهم.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة الولاية، جامبو عيسى - في بيان للصحفيين اليوم الأربعاء - إن قطاع الطرق كانوا في مهمة انتقامية للمجتمع، وفقا لصحيفة ذا ديلي لايف النيجيرية.

وأضاف عيسى أن المهاجمين الذين يبلغ عددهم أكثر من 200 شخص كانوا مسلحين بأسلحة متطورة، واقتحموا المنطقة السكنية بإطلاق النار بشكل متقطع حيث قتلوا شخصا واختطفوا ثلاث نساء.

وقال: "في يوم 27 أكتوبر، بناءً على معلومات استخبارية موثوقة، نجحت القيادة بالتعاون مع الجيش في صد هجمات منسقة من قبل قطاع الطرق في مهمة انتقامية "، موضحا أن فرق البحث ما زالت تمشط الأدغال القريبة داخل المنطقة بهدف انتشال المزيد من الجثث أو القبض على قطاع الطرق المصابين.