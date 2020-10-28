تقرير: تركيا تمنع أفراد أطقهما الطبية من الاستقالة أو الحصول على إجازة

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أفاد تقرير إخباري بأن الحكومة التركية منعت أفراد الأطقم الطبية العاملين في القطاع العام من الحصول على إجازة أو الاستقالة أو التقاعد.

وأوضحت صحيفة "حرييت" التركية، أن قرارا صدر بهذا الشأن عن وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يشمل الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في المجال الصحي.

وتهدف الإجراءات إلى ضمان استمرارية القدرة على التصدي لجائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 2209 إصابات جديدة بكورونا و76 حالة وفاة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، ما رفع الإجمالي إلى أكثر من 366 ألف إصابة و9950 حالة وفاة.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت أن البلاد في طريقها لفرض تدابير جديدة لمكافحة فيروس كورونا، وذلك وسط تزايد حالات الإصابة وتعزيز التدابير في الكثير من الدول الأوروبية.