الخارجية الروسية: لا نراهن على أي من المرشحين في الانتخابات الأمريكية

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي "إن موسكو لا تراهن على أي من المرشحين في الانتخابات الأمريكية"، مشيرا إلى استعداد موسكو للعمل مع من يختاره الأمريكيون.

وقال ريابكوف -في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء- : "نحن لا نراهن على أي شخص؛ نظرًا لأننا نعمل بشكل صارم وحصري لصالح أمننا، فإننا نتخذ خطوات تشهد على نهج مسؤول للغاية لضمان الأمن العالمي واستقراره وسلسلة التصريحات التي أدلى بها رئيس روسيا في الأسابيع والأشهر الأخيرة خير دليل على ذلك".

ولفت ريابكوف إلى أن تحديد الفائز في الانتخابات الأمريكية "شأن داخلي يخص الشعب الأمريكي".

وأضاف ريابكوف:"سنعمل مع الإدارة التي ستتولى السلطة بعد نتائج الانتخابات، وسنواصل الحوار معها بعد أن يؤدي الرئيس الأمريكي اليمين في 20 يناير من العام المقبل".

وفي وقت سابق، قال المرشح الديمقراطي، للانتحابات الأمريكية جو بايدن، إن روسيا تحاول التأثير على الانتخابات الأمريكية المقرر عقدها في نوفمبر أكثر من الدول الأخرى، وبالتالي فهي تمثل تهديدًا رئيسيًا.

من جانبها نفت روسيا مرارًا الاتهامات الموجهة لها بمحاولات التأثير على الانتخابات في دول مختلفة، ووصفها المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".