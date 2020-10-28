مقتل ظابط شرطة فلبيني على يد ديك مصارعات

لقي ظابط شرطة مصرعه بنزيف شديد، بعد قيام ديك مصارع بطعنه، يوم الاثنين، بولاية سمار الشمالية وسط الفلبين.

وقال مدير أمن الولاية العميد إيرنال آباد، لـ"فرانس برس"، إن الضابط كريستيان بولاك تعرض لطعنة شفرة من قبل ديك مصارع، قطعت شريانه الفخذي؛ ما أدى لوفاته من النزيف.

وأضاف أن الضابط كان قد أمسك بالديك خلال المصارعة لتحريزه كدليل ضد المشتبهين، بالإشراف على لعبة مصارعة الديوك الممنوعة والمجرمة بالقانون.

وتابع أن الحادث كان مؤسفا وغير متوقع، إذ لم يشهد طوال ربع قرن من خدمته ضابطا يلقي مصرعه على يد ديك.

تجدر الإشارة إلى أن لعبة الرهان على مصارعات الديوك تنتشر بكثرة في الفلبين، إذ يتم تسليح كل من الديوك المتصارعة بالشفرات الحادة ليخوضوا قتالا داميا يعد الأعنف في مصارعات الحيوانات حول العالم.

وأكد العميد إيرنال أن الشرطة تمكنت من مداهمة الحلبة المشبوهة، وإلقاء القبض على 3 متورطين وديكين وتحريز علبتين من شفرات المصارعة.