فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يصدر مقترحات لهيكل خاص بالحد الأدنى للأجور

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تعلن المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن مقترحات لإطار عمل للحد الأدنى للأجور، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

وتهدف المفوضية لوضع هيكل لضمان كفاية الحد الأدنى للأجور وليس فرض حد أدنى محدد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه من المقرر أن يكشف مفوض الوظائف نيكولا شميت النقاب عن الخطط، وهي تهدف إلى معالجة الفقر فى ظروف العمل وعدم المساواة.

وسوف يستخدم إطار العمل بعض المعايير الوطنية لتوجيه عملية وضع حد أدنى قانوني بينما يتعين على الهيئات الاستشارية تقديم المشورة، وفقا لمسودة توجيه اطلعت عليه فاينانشيال تايمز.