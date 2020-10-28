 الجيش المكسيكي يضبط طائرة تحمل 1.5 طن من الكوكايين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش المكسيكي يضبط طائرة تحمل 1.5 طن من الكوكايين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 3:18 ص

 قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الثلاثاء، إن الجيش المكسيكي تمكن من ضبط طائرة تحمل 5ر1 طن من الكوكايين.

وهبطت الطائرة في شيتومال على ساحل البحر الكاريبي. وقالت صحيفة بور إستو اليومية إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض،بدون أضواء مضاءة عليها ولم يكن لديها إذن للهبوط.

وتم القبض على شخص كان على متن الطائرة.

وذكر لوبيز أوبرادور إن الجيش اكتشف سابقا دخول ثلاث طائرات المجال الجوي للمكسيك، لكن واحدة منها فقط هي التي هبطت.

ولم ترد معلومات عن مسار الطائرة.

يشار إلى انه تم اكتشاف عدة طائرات تحمل مخدرات يعتقد أنها قادمة من أمريكا الجنوبية هذا العام في نفس المنطقة بالمكسيك، المتاخمة لبليز، وكذلك شمالي جواتيمالا.

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