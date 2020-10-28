برلين تصرف مساعدات للشركات المتضررة من الإغلاقات المؤقتة

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية صرف مساعدات طوارئ إلى الشركات المتضررة من الإغلاقات المؤقتة التي تم إقرارها ؛من أجل الحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي ترتفع على نحو كبير في الوقت الراهن.



جاء ذلك وفقًا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية، من مصادر شاركت في المشاورات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، اليوم الأربعاء؛ لبحث كيفية السيطرة على تطور الوباء في الوقت الراهن.



ومن المنتظر أن يتم صرف هذه المساعدات، التي ستصل قيمتها إلى 10 مليارات يورو، بغرض تعويض الشركات عن خسائر العائدات.



كان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، قد سجل أعلى عدد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا في غضون 24 ساعة منذ بدء الجائحة.



وأعلن المعهد في تقريره اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بلغ 14 ألفا و964 حالة، وبلغ الإجمالي حتى أمس الثلاثاء 449 ألفًا و275.



كما لم يتم تحديث عدد الوفيات حتى الآن، حيث لا يزال عند 10 آلاف و98 حالة منذ أمس.