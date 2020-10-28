مدرس إعلام بجامعة بني سويف: القنوات المعادية تزرع الفتنة بين المصريين

قالت الدكتورة إنجي أبو العز، مدرس الإعلام بجامعة بني سويف، إن منصات الإعلام المعادي لمصر مثل قنوات الجماعة الإرهابية والمتطرفة الإخوان والجزيرة، تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها بالدرجة الأولى.

وأضافت خلال ندوة حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية الهدامة، التي عقدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه القنوات تستهدف استقطاب الجمهور المصري، والتحريض ضد الدولة المصرية، عبر نشر معلومات وأخبار كاذبة.

وأوضحت أن تلك القنوات تخلط الرأي بالحقائق، وتسعى بشكل دائم لزرع الفتنة.

ودعت أبو العز، لضرورة رصد محتوى القنوات المعادية للدولة المصرية بشكل دوري، وتفعيل برامج التربية الإعلامية، وأن تؤدي وسائل الإعلام المصرية دورها الوطني في الحفاظ على الهوية الوطنية، وتقديم تغطيات متوازنة وسريعة وثرية بالمعلومات.

وعقب الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، بأن مصر منذ ما بعد ثورتيّ يناير ويونيو تتعرض لتحديات وحروب ثقافية من قوى دولية ودول معادية لمصر.

وأضاف أن القنوات المعادية كل من يعمل بها خارجين على القانون وهاربين من مصر.

وأوضح أن الإعلام لدينا لو قدم خطابا مختلفا لن يلجأ أحد للقنوات المعادية وسيزدريها وسيهجرها، متابعا: "لكن للأسف إعلامنا هو إعلام رد فعل فقط، وللأسف نحن نخسر أرضية في مواجهة هذا الإعلام المعادي الذي يديروه من باعوا وطنهم من أجل حفنة دولارات، وللأسف نجحوا في استدراجنا".

واعتبر أن الإعلام المصري قائم على "المدح، ولم تعد تجدي سياسة المانشيت الواحد والخطاب الإعلامي الواحد"، حسب قوله.