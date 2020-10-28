واشنطن بوست: إصابة مسؤول بارز في إدارة ترامب بفيروس كورونا بعد زيارة لأوروبا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن مسؤولًا رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصيب بفيروس كورونا كوفيد-19 بعد زيارة لأوروبا.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، نقلا عن 4 مسؤولين مطلعين على الوضع، بأن أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب أصيب بفيروس كورونا بعد رحلة قام بها مؤخرا إلى بريطانيا والمجر وفرنسا، ويأتي هذا قبل 7 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأشارت إلى أن "تلك الإصابة أثارت مخاوف بشأن انتشار الفيروس وسط مسؤولين رفيعي المستوى في أوروبا".

وألمحت الصحيفة إلى أن كبير مستشاري السياسات والتخطيط بوزارة الخارجية الأمريكية بيتر بيركويتز، هو المسؤول المصاب في إدارة ترامب، بعد زيارته خلال شهر أكتوبر الجاري لأوروبا.

وقال مسؤول إن "بيركويتز كان متراخيًا خلال الرحلة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي"، مؤكدًا أن "موظفي السفارات الأمريكية في أوروبا أعربوا عن بعض المخاوف قبل الرحلة بشأن السفر أثناء الوباء".

ونفت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، رفضت الكشف عن هويتها، أن "يكون بيركويتز أهمل في ارتداء الكمامة"، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقال مسؤولان آخران عقب زيارة بيركويتز للندن، إن المسؤولين البريطانيين اتخذوا مزيدًا من التدابير الاحترازية الخاصة بالوفود الأمريكية.

وأضاف المسؤولان أن بريطانيا أجلت زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت إبرامز، بسبب ذلك.

ورفضت السفارة البريطانية في واشنطن الإدلاء بأي تعليق على حديث المسؤولين.