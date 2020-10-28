 معرض شنجهاي الدولي لكتب الأطفال يبدأ فعالياته في 13 نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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معرض شنجهاي الدولي لكتب الأطفال يبدأ فعالياته في 13 نوفمبر المقبل

بكين - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2020 - 9:30 ص

أعلنت الصين تنظيم معرض شنجهاي الدولي لكتب الأطفال 2020 في 13 نوفمبر المقبل، وذلك لمدة ثلاثة أيام وسط تدابير صارمة للوقاية من وباء كورونا.

 

وذكرت إدارة الإعلام والنشر ببلدية شنجهاي -في بيان اليوم- أن المعرض سيتم تنظيمه في مركز شنجهاي للمعارض والمؤتمرات، ويغطي مساحة 25 ألف متر مربع، حيث سيعرض أكثر من 60 ألف كتاب أطفال تم نشره حديثا.

 

وتشارك في المعرض -الذي يقام سنويا في شنجهاي منذ عام 2013- أكثر من 350 دار نشر لكتب الأطفال ومؤسسة ثقافية تتعلق بالأطفال من 21 دولة ومنطقة، بما في ذلك روسيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، فيما يقام المعرض عبر الإنترنت وخارجه.

 


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