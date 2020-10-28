معرض شنجهاي الدولي لكتب الأطفال يبدأ فعالياته في 13 نوفمبر المقبل

أعلنت الصين تنظيم معرض شنجهاي الدولي لكتب الأطفال 2020 في 13 نوفمبر المقبل، وذلك لمدة ثلاثة أيام وسط تدابير صارمة للوقاية من وباء كورونا.

وذكرت إدارة الإعلام والنشر ببلدية شنجهاي -في بيان اليوم- أن المعرض سيتم تنظيمه في مركز شنجهاي للمعارض والمؤتمرات، ويغطي مساحة 25 ألف متر مربع، حيث سيعرض أكثر من 60 ألف كتاب أطفال تم نشره حديثا.

وتشارك في المعرض -الذي يقام سنويا في شنجهاي منذ عام 2013- أكثر من 350 دار نشر لكتب الأطفال ومؤسسة ثقافية تتعلق بالأطفال من 21 دولة ومنطقة، بما في ذلك روسيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، فيما يقام المعرض عبر الإنترنت وخارجه.