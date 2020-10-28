قائد القوات البحرية: الميسترال تستطيع تأدية عدة مهام في توقيت واحد

قال الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية، إن قاعدة الإسكندرية أحد أقدم القواعد العسكرية المصرية، مشيرًا إلى تمركز قيادة القوات البحرية وبعض الأجهزة القيادية بها.

وأضاف حسن، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON E»، مساء الثلاثاء، أن القاعدة تحوي بعض التشكيلات البحرية وترسانات؛ لصيانة السفن والإصلاح.

ولفت إلى إنشاء الميناء الغربي حديثًا لسعة الأعداد التي انضمت إلى القوات البحرية، موضحًا أن القاعدة تشمل تمركزًا في الخلف لبعض من اللانشات، ثم غواصة ألمانية، ثم فرقاطة طراز بيري وأخرى من طراز فريم، ولانش صواريخ طراز سليمان عزت.

وأوضح قائد القوات البحرية أن لانشات المرور الساحلي تؤمن النطاق الساحلي لجمهورية مصر العربية، مجيبًا عن سبب اختيار الرمادي لونًا للغواصات: «وفقًا للآليات المتعارف عليه دوليًا والانعكاس مع لون البحر يتسبب في ظل معين».

وذكر أن الميسترال عبارة عن سفينة متعددة المهام والأغراض، وتستطيع القيام بعدد من المهام في توقيت واحد، قائلًا إنها تحمل طائرات الهيلوكوبتر الهجومية أو المضادة للغواصات أو التي تقوم بأعمال البحث والإنقاذ.