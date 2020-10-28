وزير الدفاع الأرمني يؤكد الدور الخاص لروسيا في جهود إنهاء القتال في قره باخ

عبر وزير الدفاع الأرمني ديفيد تونويان، اليوم الأربعاء، عن شكره للدور الخاص لروسيا في الجهود المبذولة لإنهاء الأعمال القتالية في ناجورنو قره باخ، كدولة لها مصالح خاصة ومهتمة بالسلام والاستقرار في جنوب القوقاز.

وقال تونويان في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية: "تقدر وزارة الدفاع الأرمنية تقديرا عاليا جهود البلدان المشاركة في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في أرتساخ (الاسم الآخر لقره باخ)، وفي هذا الصدد، نشدد على الدور الخاص لروسيا كدولة لها مصالح ومناطق نفوذ حصريان في هذا الشأن ومهتمة بالسلام والاستقرار في جنوب القوقاز".

وأشار البيان إلى أن مسار العمليات العسكرية، يؤكد موقف أرمينيا والمجتمع الدولي بأسره (مع استثناءات قليلة) من أن نزاع ناجورنو قره باخ ليس له حل عسكري.

وحذر تونويان في بيانه، قائلا : "لا يزال الجانب الأرمني يرى حلا للمسألة حصرا من خلال المفاوضات السلمية بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المؤلفة من (روسيا الولايات المتحدة وفرنسا)، ومع ذلك، إذا استمرت محاولات حل النزاع بالوسائل العسكرية فإن من يسفك الدماء سيتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية".