مسؤول بوزارة المالية: كندا لا تستهدف زيادة الإيرادات العامة خلال المرحلة الحالية

قال مسؤول رفيع المستوى في وزارة المالية الكندية، إن زيادة الإيرادات العامة لا يمثل هدفا أساسيا للحكومة خلال مرحلة التعافي الاقتصادي من الموجة الجديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضاف بريان إيرنوين مساعد نائب وزير المالية الكندي لشؤون التشريع خلال المؤتمر السنوي لمعهد مسؤولي الضرائب في كندا إنه في حين سيكون هناك بعض الانضباط في الإنفاق، فإن هدف الحكومة الأساسي سيكون استعادة عافية الاقتصاد مع خروجه من حالة الشلل التي سببتها جائحة كورونا.



وقال إيرنوين الذي كان يتحدث عبر الفيديو كونفرانس خلال المؤتمر اليوم الأربعاء "الضرورة الأولى هي استقرار حالة المريض ثم بعد ذلك العمل بطريقة آمنة على استعادة صحته وربما في هذه الحالة فقط يتم إرسال بعض فواتير علاجه إليه".



في الوقت نفسه فإن مصلحة الحكومة تكمن في "سد الثغرات" في النظام الضريبي ووقف عمليات التهرب من الضرائب وتشديد القواعد لضمان عدم تلاشي العدالة الضريبية بحسب مساعد نائب الوزير الكندي.



وقال إيرنوين إن المسؤولين يفكرون في تغيير التخفيضات الضريبية المقررة للعمل من المنزل. وتتضمن المقترحات المطروحة فرض سعر ضريبة موحد على العمل من المنزل، وتقليل طلبات فحص الإقرارات الضريبية وإلغاء شهادة صاحب العمل بأن عمل هذا العامل من المنزل ضروري.



ويتوقع مساعد نائب وزير المالية إقرار هذه التغييرات قبل موسم تقديم الإقرارات الضريبية وبأمل أن يتم ذلك خلال العام الحالي.