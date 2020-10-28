المنسق العام لأحداث الربان ولاء حافظ يشكر الرئيس السيسي على دعمه لتحدي البقاء تحت الماء

وجه وائل حنفي المنسق العام لأحداث الربان ولاء حافظ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللقوات المسلحة والقوات البحرية، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وهيئة تنشيط السياحة، لدعمهم الكبير، لتحدي الربان ولاء حافظ، بعدما حقق رقما قياسيا في البقاء تحت الماء.

وكان الربان ولاء حافظ قد حقق رقما قياسيا عالميا في الغطس، بعدما نجح في البقاء تحت الماء لمدة 6 ساعات متتالية في مدينة شرم الشيخ، كأول مصاب شلل رباعي في العالم، ينجح في البقاء لفترة طويلة تحت الماء، كما شارك رفقة مجموعة من الغواصين المصريين في إنزال علم بطول 1125 مترا لمياه البحر الأحمر.

وقال وائل حنفي المنسق العام لأحداث الربان ولاء حافظ – في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه حرص على رعاية أنشطة الربان ولاء حافظ، نظرا لأهميتها الكبيرة في تنشيط حركة السياحة بمحافطة جنوب سيناء، خاصة مدينة شرم الشيخ، وإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع من أرض السلام، وكذلك من أجل دعم الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها ولاء حافظ، والتي كانت مصدر الهام الكثير من الشباب المصري.

وأضاف حنفي، " تحقيق الأرقام القياسية لولاء حافظ جاء تزامنا مع أعياد القوات المسلحة في شهر أكتوبر، وكذلك العيد القومي للقوات البحرية، حيث كان ولاء حافظ أحد ضباط القوات البحرية من قبل"، موضحا أن ولاء حافظ – الذي يعاني من شلل رباعي بسبب تعرضه لحادث سير عام 2016 - كان يسعى لكسر الرقم القياسي للبقاء تحت الماء المسجل للأصحاء والذي يبلغ 144 ساعة، مشيرا إلى أن بعض المشاكل التقنية التي حدثت في بدلة الغطس الخاصة به، كانت السبب في إنهاء "الغطسة".

وأضاف، "ورغم ذلك، ولاء حافظ تمكن من تحقيق إنجازا بالبقاء تحت الماء لمدة 6 ساعات، كأول غطاس من ذوي الإعاقة يظل هذه المدة تحت الماء في العالم، وهو يعد إنجازا كبيرا سجل باسم مصر"، مؤكدا أنه سيواصل دعم ولاء حافظ في جميع محاولاته القادمة، خاصة أنه لديه الرغبة في كسر هذا الرقم القياسي.