وزيرا خارجية روسيا وفرنسا: لا بديل عن التسوية الدبلوماسية في قره باغ

أعرب وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والفرنسي جان إيف لودريان عن قلقهما إزاء استمرار القتال في منطقة قره باغ، مؤكدين على عدم وجود بديل للحل الدبلوماسي.

وذكر بيان بيان للخارجية الروسية، نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، أن الوزيرين بحثا، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في منطقة قره باغ، وأعربا عن قلقهما البالغ إزاء العمليات القتالية المستمرة على نطاق واسع، ودعا طرفي النزاع إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا على عدم وجود بديل للتسوية الدبلوماسية للنزاع وضرورة اتخاذ خطوات منسقة لاحقا من قبل رؤساء مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا روسيا وفرنسا والولايات المتحدة.