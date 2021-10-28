إيطاليا توافق على تبني إجراءات جديدة لتسريع التعافي الاقتصادي

وافقت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، على تبنى عدة إجراءات جديدة للمساعدة في التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

ووافق مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي، على إجراءات من أجل السياحة والرقمنة ومن يعانون من إعاقات جسدية أمس الأربعاء.

ووافق الوزراء على تخصيص حزمة تقدر بـ2.40 مليار يورو (2.78 مليار دولار) من أجل قطاع السياحة.

وتريد الحكومة، بالإضافة لأمور أخرى، استخدام الأموال لتعزيز الرقمنه في قطاع السياحة ودعم الشركات.

ويهدف جزء من الحزمة المساعدة في جعل 70% من المواطنين في إيطاليا "لائقين رقميا"، ويتعين على معظم المواطنين أن يتمكنوا من استكمال إجراءات إدارية على شبكة الإنترنت.

ويشار إلى أن إيطاليا كانت الدولة الأوروبية الأولى الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وقد حصلت على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 191.5 مليار يورو من أجل التعافي بعد الجائحة.

وبجانب أموال الدولة، يكون لدى إيطاليا 222.1 مليار يورو للاستثمار في مجالات معينة، وفقا لخطة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي.