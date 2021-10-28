أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذا للمرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات واسترداد أملاك الدولة.

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى تنفيذ 450 قرار إزالة خلال أسبوع فقط، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وهذه الحالات عبارة عن حدائق وأسوار في محيط العمارات السكنية.

وأشار إلى أنه جاري إعداد نموذج موحد لإقامة حديقة حول كل العمارات لينتفع منها كل سكان العمارة وليس قاطني الدور الأرضي فقط، بهدف القضاء على العشوائيات.

وقال إنه يجري تنفيذ أحكام الإزالة على الجميع دون استثناء تطبيقا للقانون، مع إزالة مخلفات الإزالات حتى لا يجري تشويه المظهر العام للأحياء السكنية.