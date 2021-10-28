تراجع التدفقات النقدية لشركة بوينج خلال الربع الثالث

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية العملاقة بوينج اليوم الأربعاء تراجع التدفقات النقدية لها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 507 ملايين دولار، في حين كان المحللون يتوقعون وصولها إلى 87ر1 مليار دولار، مع تسريع وتيرة عمليات تسليم وحجز الطائرة بيونج 737 ماكس للاستفادة من مزايا ضريبية غير متكررة.

في الوقت نفسه، بلغت خسائر الشركة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 60 سنتا للسهم الواحد خلال الربع الثالث من العام الحالي من خلال إيرادات بلغت 3ر15 مليار دولار وكلاهما جاء أقل من توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وبحسب تحليل أعده نيك كونينهام المحلل الاقتصادي في مؤسسة أيجانسي بارتنرز فإن التدفقات النقدية استفادت من ضرائب مستردة خلال الربع الثالث بقيمة 3ر1 مليار دولار.

كانت بوينج قد أعلنت في آب/أغسطس الماضي تحقيق مبيعات عبر الإنترنت بقيمة مليار دولار في وقت قياسي يقل بنحو 3 أشهر عن الفترات السابقة التي حققت فيها هذه القيمة من المبيعات عبر الإنترنت

وأشارت بوينج إلى استمرار تعافي السوق من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الزيادة الكبيرة في مبيعات الإنترنت جاءت بفضل نمو التجارة الإلكترونية وزيادة الطلب من جانب عملاء الخدمات التجارية.

يذكر أنه اعتبارا من العام الحالي أصبح في مقدور عملاء بوينج طلب كل احتياجاتهم من قطع غيار طائرات بوينج من خلال موقع "بوينج ديستربيوشن" على الإنترنت، في حين كانوا في السابق يستطيعون الحصول على منتجات محددة، ويحتاجون إلى طلب المنتجات الأخرى عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.